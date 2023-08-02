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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu. Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’nde olağan kurultayın parti tüzüğüne göre Ekim ayında yapılması gerektiğini kaydetti…

“BEN ANNEMİN KARNINDAN BAKAN ÇIKMADIM”…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, görevden alınacağına yönelik çıkan haberlere yanıt vererek, “Ben annemin karnından bakan çıkmadım. Sayın Başbakan benimle çalışmak istemezse kendisi söyler. Ben Başbakanın ağzından bir şey duymadım” ifadelerini kullandı. Başbakan Üstel ile bu konuyu görüştüğünü belirten Taçoy, “Eğer benim yaptıklarımdan hoşnut değilseniz ve beni görevden alma arzunuz var ise bana söyleyin, istifa ederim sıkıntı değil’ dedim. ‘Hayır, öyle bir şey yok’ gibi bir davranış sergiledi” dedi.



“KURULTAYDA ADAYIM”…

Taçoy, UBP tabanındaki kabine değişikliği dedikodularının partiyi yıprattığına ve zarar verdiğine dikkat çekerek, Parti Meclisi’nde konuyu gündeme getirdiğini aktardı. Taçoy, “Bu yapılan dedikodular partiye zara veriyor ve partiyi yıpratıyor. Vatandaş içindeki sorunları tartışırken bunları da göz önünde bulundurarak tartışıyor. Sizin istikrar diye bahsettiğiniz istikrarsızlık vatandaşa olumsuz olarak yansır ve böylelikle her şey tepetaklak gider” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRATİK KRİTERLER ÇALIŞMADIĞINDA…”

“Bu yıl kurultay yılıdır” açıklamasını yapan Taçoy, parti tüzüğüne dikkat çekti ve kurultayda aday olduğunu söyledi. Taçoy, “Partinin ağabeyi olarak Başbakanın görev yapması arzulandı. Bize de o telkinde bulunuldu ki ‘ağabey olarak gelsin, bir dönem dursun ortalıkta bizde fazla cazgırlık yapmayalım’ dediler. Ortalık artık sakinleşti. Bundan sonra bir başka çalışma gerektirir. Ağabey devam edecekse devam eder, aday olur. Demokratik kriterler çalışır. Demokratik kriterler çalışmadığında hem KKTC insanı hem de UBP tabanı şikâyetçi olur” açıklamasını yaptı.



TAÇOY İSTİFA EDECEK Mİ?...

Taçoy’a “UBP içinde birçok kişinin genel başkanlık için talip olduğunun, öte yandan kurultay çağrısı yapıldıktan sonra aynı kabinede rakip olarak yer almanın ne kadar doğru olduğunun” sorulması üzerine, “Münhal mevki ilan edildiği ve kesinleştiği anda oradan çıkarsınız” ifadelerini kullandı.