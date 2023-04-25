Lapta'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün yapılan ‘Hasat’ operasyonunda toplam 880 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında, O.K’nin (53) ikametgâhında yapılan aramada, hintkeneviri yetiştirmek için kurulan düzenek oda içerisinde saksılar içerisinde yetiştirilmiş 3 kök hintkeneviri türü bitki ile kavanozlar içerisinde önceden üretimini gerçekleştirdiği 250 gram ağırlığında Hintkeneviri (skunk) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan madde olmak üzere toplamda 880 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor...