Hasipoğlu, ülkede toplam 164 bin sigortalı bulunduğunu, bunların yaklaşık yarısının KKTC vatandaşı, geri kalan yarısının ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve üçüncü ülke yurttaşları olduğunu belirtti.

164 bin aktif sigortalı çalışan sayısına karşılık 47 bin pasif nüfus bulunduğunu söyleyen Bakan Hasipoğlu, söz konusu rakamın “vatandaşların daha iyi anlayabilmesi” için önemli olduğunu kaydetti.

Aktif çalışanların pasif nüfusa bölünmesiyle 3.50 gibi “oldukça iyi” bir oranın ortaya çıktığını ifade eden Hasipoğlu, sigortalı sayısının geçen yıla göre 16 bin arttığını vurguladı.

“3.50 ORANINI 4’E YAKLAŞTIRIRSAK, EMEKLİLİK YAŞI GÜNDEME GELEBİLİR”

Programda, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın emeklilik yaşıyla ilgili gündeme getirdiği tartışmaya da değinen Hasipoğlu, Türkiye’deki EYT ( Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin farklı bir düzenleme olduğunu söyledi.Hasipoğlu, aktif–pasif dengenin 4’e yaklaşması halinde emeklilik yaşının yeniden değerlendirilebileceğini belirtti:

“Bu 3.50’yi biraz daha artırırsak ve dörde yakın bir noktaya getirirsek, bu 60 yaş meselesini gündeme alabiliriz. Emeklilik yaşının düşürülmesi neden gündeme alınmasın?”şeklinde konuşan Hasipoğlu, şu anda emeklilik yaşını 55 yaşa çekmenin mümkün olmadığını daha önce söylediğini hatırlatarak, elde edilen verilerin ciddi bir yükseliş gösterdiğini belirtti ve “Eğer biz bu aktüeryal dengeyi dörde yaklaştırırsak, niye gündeme almayalım? Olmaması için bir sebep yok.”ifadelerini kullandı.

“GÜNÜ GELDİĞİNDE MAAŞLAR TIKIR TIKIR ÖDENİYOR”

Hasipoğlu, geçmiş dönemlere yönelik eleştirilerde bulunarak, 2008 ve 2012’deki düzenlemelerle sistemin şekillendiğini ve aynı dönemde maaşların “taksitle ödendiğini”anımsatan Hasipoğlu:“Zamanında maaşları dahi ödeyemeyenler bugün bize ‘55’e neden çekemiyorsunuz’ diye soruyor.” dedi.

Bugün maaşların gününde ya da gününden önce ödendiğini vurgulayan Hasipoğlu, 13. maaşta da sıkıntı olmadığını belirtti: “İki maaşı üst üste ödeyecek güce sahibiz. 13. Maaş için tarih veremem ama her zamanki gibi zamanından önce ödeyeceğiz.” şeklinde konuştu.