Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin (AKPA) Komite toplantılarına katılan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 21.3.2024 tarihinde Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu toplantısında, KKTC gençliğine uygulanan ambargolar hakkında bir konuşma yaptı.



Rapörtörlüğünü Romen milletvekili Denisa Neagu’nun yaptığı Olimpiyatların Barış sürecine etkisi ve “sporun bağımsızlığı spor değerlerine hizmet edip etmediği” konusundaki toplantıda, özel olarak davet edilen Fransız Olimpiyat Komitesi Başkanı Jean Pıerre Siutat de bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumdan sonra söz alan Hasipoğlu bu yıl Fransa’da gerçekleşecek olan olimpiyatların önemine dikkat çekerek, Rusya devletine ambargo koyulmasına rağmen, Rus sporcuların olimpiyat bayrağı ile olimpiyatlara katılmalarına izin verdiklerini, bu durumun geçmişte de örneklerinin olduğunu, dolayısıyla KKTC’li sporcular için de artık yeni bir yol haritası belirlemeleri gerektiğinin altını çizdi.



“Spora siyaset karıştırılmaması noktasında, bu komite toplantısında bulunan herkesin hemfikir olmasına rağmen, Kıbrıs Türk halkına, özellikle gençlerine uygulanan haksız kısıtlamalara sessiz kalmamanızı sizlerden talep ediyorum” diyerek sözüne devam eden Hasipoğlu, “Annan Planı referandumunun üzerinden 20 yıl geçti. Bize verilen sözlerin tutulmasını ve ambargoların kaldırılmasını istiyoruz. BM ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri, o dönemde referanduma 'evet' oyu veren halkın ödüllendirilecekleri ve izolasyonların kaldırılacağı yönünde yaptıkları açıklamalara rağmen, AB"nin çifte standard uyguladığını açıktır. Bu komite aracılığı ile verilen sözlerin tutulmasını ve Olimpik kurallar gereği Kıbrıs Türk gençlerinin olimpiyatlara katılmasının önünün açılması için Konseye çağrıda bulunmayı davet ediyoruz”dedi.



Fransız Olimpiyat Komitesi Başkanına, Avrupa Spor Sözleşmesi ve Olimpiyat anayasasından maddeler okuyarak, Kıbrıs Türk gençliğine ne gibi çareler önerirsiniz şeklindeki soru yönelten Hasipoğlu’na yanıt veren Fransız Siutat, kendisinin aynı zamanda Fransa Basketbol Federasyonu Başkanı olduğunu söylerek, sporun yapmanın ve yaparken de başka takım veya kişilerle mücadele etmenin, herkesin hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, tanınmayan veya haksızlığa uğrayan ülkelerin de uluslararası turnuvalara katılabilmelerinin önünün açılması için şu an özellikle Basketbol alanında ciddi tartışmaların yaşandığını belirterek, Kıbrıs konusunu da iyi bildiklerini ve bu konuyu da gündemlerine alabileceklerini belirtti.

Hasipoğlu, Kıbrıs Türk gençliğinin durumunu her platformda mesele etmeye devam edeceklerini belirterek, bu konuda Uluslararası Olimpiyat komitesinin siyaseti değil, sporu öne çıkarması gerektiği önerisini yineleyerek, Basketbol konusunda da ayrıca girişim yapacaklarını da ifade etti.

Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası müsabaka ve turnuvalarda yer almak için heyecan duyduklarını belirten Hasipoğlu, sporcularına bu kapıyı açmak için ellerinden geleni yapacaklarını, bu yöndeki girişimlerinin Avrupa Konseyi ve parlamentosu dahil farklı platformlarda süreceğini kaydetti.