Cumhuriyet Meclisi Heyeti Genel Kurul toplantılarında görüşülen çeşitli konularda söz alarak konuşma yaptı.

Hasipoğlu

İlk olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’nin “İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü” konulu konuşmasının ardından söz alan Oğuzhan Hasipoğlu, Genel Sekreter’in konuşmasına atfen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları ışığında hareket ettiğini, AİHM’in Xenides-Arestis kararından sonra Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) kurulduğunu ve bugüne kadar Güney Kıbrıs vatandaşlarına 511 milyon sterlin üzerinde ödeme yapıldığını; buna mukabil GKRY’nin Güney’de mal bırakan Kıbrıslı Türkler için herhangi bir iç hukuk yöntemi üretmediğini, dahası Kıbrıslı Türklerin mallarını habersiz şekilde kamulaştırdığını ifade etti.

Hasipoğlu, ayrıca, GKRY’nin Kuzey Kıbrıs’ta faaliyette bulunan iş insanlarını tutuklamakta olduğunu, iki Macar, bir Alman vatandaşı ve bir İsrailli iş insanının tutukluluğunun hala devam ettiğini ve bu sürenin altı ayı geçtiğini Genel Kurul’da ifade etti. Hasipoğlu, Avrupa Konseyi’nden bu haksız tutuklamaları önlemek için adımlar atılması ve tutuklama süreçlerinin yakın takibe alınması gerektiğini Genel Sekreter’in dikkatine getirerek, bu hususta gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti.

Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 7970 Rum vatandaşının TMK’ya başvuru yaparak AİHM’i etkin iç hukuk yolu olarak kabul ettiğini hatırlatarak, GKRY’nin de TMK’nın yetkisini kabul etmesi için Avrupa Konseyi’nin çağrıda bulunmasının gerekliliğini hatırlattı.

Hasipoğlu, Genel Kurul’da görüşülen “paralı asker, özel asker ve güvenlik şirketlerinin insan hakları ve hukukun üstünlüğüne karşı oluşturduğu riskler – kapsamlı bir düzenleme için çağrı” konulu oturumda da söz alarak, GKRY’nin son yıllarda aşırı silahlanma faaliyetlerine dikkat çekti ve Konsey Genel Kurulu’na bu hususta ayrıntılı bilgi aktardı. ABD’nin silah ambargosunu kaldırarak Rum ordusuna askeri eğitim vermeye başlaması, ayrıca GKRY’nin İsrail tarafından silahlandırılması, hava ve deniz sahalarını İngiltere, Fransa, İsrail, ABD’ye açmış olmasının Adayı adeta bir yüzen savaş gemisi haline getirdiğini vurguladı. BM Genel Sekreteri’nin Ocak ayında yayınlanan BMBG raporunda GKRY’nin sivil alanlara askeri konuşlandırma yaptığı yönünde eleştirdiğini de dikkatlere getiren Hasipoğlu, bu askeri silahlanmanın gelecekte planlanan işbirliği görüşmelerine fayda sağlamayacağını ifade etti. Bu silahlanmaların kime karşı yapıldığını sorgulayan Hasipoğlu, söz konusu çabaların beyhude olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin adadaki barış ve huzurun devamlılığı konusunda asla ördün vermeyeceğini ve Türkiye’nin 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan bugüne kadar Adada barış ve huzurun teminatı olduğunu Avrupa Konseyi Meclisi’nde ifade etti.

Candan

CTP Milletvekili Armağan Candan da AKPA Genel Kurulu’nun gündem maddelerinden biri olan Gazze Raporuyla ilgili söz alarak bir konuşma yaptı. Candan, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasının sürdürülebilir olması gerektiğini, bugüne kadar binlerce can kaybedildiğini, Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ve İsrail ile Filistin’in birbirlerinin varlığını tanıyacak bir çözüm sürecine girmesi gerektiğini vurguladı.

Armağan Candan AKPA Genel Kurulu’nda yaptığı bir diğer konuşmada Kıbrıs meselesinde son gelişmelerle ilgili bilgi vererek, Mart ayı içinde İsviçre’de BM’nin ev sahipliğinde uluslararası bir toplantı gerçekleştirileceğini, bu toplantıya Kıbrıs’taki iki taraf ve Garantör Ülkelerin katılacağını vurguladı. Kıbrıs sorununun daha fazla çözümsüz kalamayacağını, mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığını ifade eden Candan, tüm tarafları Mart ayında yapılacak toplantıda uzlaşıyla varılacak bir yol haritasının ortaya çıkması için çaba göstermeye davet etti.

Cumhuriyet Meclisi heyeti AKPA nezdinde yürüttüğü temas ve çalışmalarını tamamlayarak yarın yurda dönecek.