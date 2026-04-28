Barçın, hükümetin “Anayasal düzeni yıkmaya ve mahkeme kararlarını tanımamaya yemin ettiğini” savundu.

Kayıtlara geçmesi için Anayasa Mahkemesi kararını okuyan Barçın, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yasa gücünde kararnameleri eleştirdi.

Barçın, Gelir Vergisi matrah dilimlerinin düzenlenmesi için çıkarılan kararnamenin, yürürlükten kalkma maddesinde “yasa çıkana kadar” ifadesi kullanıldığını belirterek, bunun Anayasa mahkemesi kararını tanımama anlamı taşıdığını söyledi.

Gelir Vergisi matrah dilimlerinin düzenlenmesi için yapılan yasa tasarısının, Meclis'e ikinci kez gönderildiğini ifade eden Barçın, hükümeti iş bilmezlikle suçladı.

Devrim Barçın, Borç Yönetimi Komitesi'ne genel koordinatörün başkanlık yapabilmesi için de yasa gücünde kararname çıkarıldığını ifade ederek, bu konunun ekonomik ivedilik arz etmediğini ifade etti.

Hükümetin Anayasa Mahkemesi kararları hilafına kararname çıkardığını ve yönetme erkini kaybettiğini savunan Barçın, “Ülkeyi, yasa gücünde kararnamelerle yönetmezsiniz.” dedi.

Barçın, 22 Aralık 2023'te deprem ve diğer doğal afetlere yönelik oluşturulan mali yardım kapsamında okul ve hastanelerin güçlendirilmesi veya yeniden yapılandırılmasında uygulanacak yöntemler hakkında döviz kurlarında artış olduğu gerekçesiyle çıkarılan kararnamenin, aynı gerekçeyle tekrar çıkarılmasını eleştirdi.

Konuşmasının sonunda, Ankara’da eylem yapan maden işçilerine de destek belirten Barçın, tüm emekçilerin 1 Mayıs Birlik ve Mücadele Günü’nü kutladı.

-Berova

Devrim Barçın'a yerinden yanıt veren Maliye Bakanı Özdemir Berova, kararnamelerin, Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra sürekliliği sağlayabilmek kapsamında çıkarıldığını ve konunun komite gündemine getirileceğini belirtti.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da Genel Kurul'da söz aldı.

Anayasa Mahkemesi’nin yasa gücünde kararnameler konusundaki kararının daha önce değerlendirilenden farklı bir yorum içerdiğini kaydeden Hasipoğlu, bu kararın ardından Meclis çalışmalarında yeni bir dönem başladığını belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nin 112'nci maddesinin daha önce siyasiler, Meclis, Bakanlar Kurulu ve Savcılık tarafından, “90 gün dolsa dahi yürürlükte kalır” şeklinde yorumlandığını hatırlatan Hasipoğlu, bundan sonra çıkarılacak kararnamelerde 90 günlük süre tahsilinin dikkate alınacağını ifade etti.

Hasipoğlu, kararnamelerin yeni Anayasa Mahkemesi yorumuna göre 90 içinde komitelere, sonrasında da Meclis gündemine getirileceğini belirtti.