Hasipoğlu, İsviçre Meclisi’ni ziyaret ederek, İsviçre Meclis Başkanı Sayın Dominique Bühler ile görüştüklerini açıkladı.



Hasipoğlu, “ İsviçre Devleti ve Diyalog Forumu’nun davetlisi olarak bulunduğumuz başkent Bern’de, İsviçre Meclis Başkanı Sayın Dominique Bühler ile görüştük; Meclisin genel kurul çalışma toplantısını izledik. Meclis genel kurulu çalışmaları sonrasında milletvekilleri ile görüşme imkanı bulduk” dedi.

Hasipoğlu, “ Meclis ziyaretimizde, İsvicre'nin Ekonomi, Enerji ve Çevre Bakanı Christoph Ammann, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantıları Kıbrıs Masası Başkanı Milletvekili Laurent Wehrli, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Büyükelçi Claudio Fischer ile de biraraya geldik. Yaptığımız görüşmelerimizde, ortaya koyduğumuz egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü pozisyonumuz hakkında bilgi verip, İsviçre sisteminin egemenlik anlayışı hakkında bilgi aldık. Devletimizi uluslararası alanda daha görünür kılmak için her platformda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz” diye konuştu