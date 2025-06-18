Oğuzhan Hasipoğlu, “Yeni Dünya Düzeni ve Küresel Güçlükler” başlıklı konferansa katıldıklarını anımsatarak, “Bu vesileyle, aynı zamanda Azerbaycan, Türkiye, KKTC, Ukrayna, Bulgaristan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Sırbistan, Belarus ve Çin’den gelen siyasal partilerin başkanları, genel başkan yardımcıları ve genel sekreterleri ile bir araya gelme imkanı bulduk” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, “Partimiz aracılığı ile devletimizi uluslararası alanda daha görünür kılmak için mücadelemize bıkmadan devam ediyor, gönül coğrafyamızla bağlarımızı daha da güçlendiriyor, fikirde, işte birlik ülküsünü kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.