BRT Yayını’nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyaretini değerlendiren Hasipoğlu, Fidan’ın önemli mesajlarını Güney Kıbrıs’ın dikkate almasını tavsiye etti.

Hasipoğlu, “Biz bu devleti ve kuran ve bu devlete yürekten inanan ve egemenliğimize sonuna kadar sahip çıkacak olan bir parti olarak, Sayın Hakan Fidan’ın açıklamalarını gönülden destekliyoruz. Herkesin bu sözleri çok iyi anlaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Hasipoğlu, “ Sayın Hakan Fidan, net, nokta atışı açıklamaları olmuştur. Bizlere uygulanan haksız İzolasyonlara vurgu yapmış, çözüm için ise işbirliği modeline atıfta bulunmuş, Rum Tarafına cesaret çağrısı yapmıştır. Geleceğe ışık tutan sözler duyduk. Federasyonun artık geçerli model olmadığını zaten herkes biliyor. 2021’de Cenevre’de ortaya koyduğumuz yeni politikamıza açık destek vermiştir. Son derece anlamlı ve önemli ziyaretle, Anavatan Türkiye - KKTC’nin milli davası Kıbrıs için hayırlı sonuçlar doğuracaktır” diye konuştu.