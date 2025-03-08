Hasipoğlu mesajında, kadınların toplumsal hayattaki yerinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

*“Kadınlarımız, hayatın her alanında fedakârlıkları, emekleri ve sevgileriyle toplumu şekillendiren en önemli güçtür. Annelikleriyle geleceğimizi inşa eden, iş hayatındaki başarılarıyla topluma yön veren ve sosyal yaşamda büyük sorumluluk üstlenen kadınlarımızın hak ettikleri saygıyı görmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Onların güçlü duruşu, sabrı ve azmi bizlere her zaman ilham kaynağı olmuştur.

Kadına yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele etmek, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta daha fazla yer almasını sağlamak en büyük önceliklerimizden biridir. UBP olarak kadınlarımızın hak ettikleri değeri görmeleri, daha güçlü ve eşit bir toplum inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı günde, başta Kıbrıs Türk kadını olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yaşam diliyorum.