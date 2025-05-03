UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “KKTC için tarihi bir güne daha tanıklık etmenin heyecanını yaşıyoruz. Devletimizin en üst makamları bugün bayrağı gibi simge bir değere kavuşuyor” dedi.

“Halkımıza ve devletimize hayırlı olsun”

“Devletimizin nişanesine uygun, yeni Cumhurbaşkanlığı ve yeni Meclisimizin açılışı, siyasi tarihimize altın harflerle geçecektir” ifadelerini kullanan Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Uzun yıllar kullanılacak olan bu eserlerle tüm dünyaya KKTC devletinin kalıcı olacağı, egemenlikten, devlet olgusundan asla geri adım atılmayacağı dünyaya duyurduğumuz gündür bugün.

3 yıl önce verdiği sözü tutup bu simge eserleri ülkemize kazandıran, Anadolu suyunu denizin altından asrın projesi ile bize tahsis eden, zor günlerimizde sağlığımız için kısa bir sürede Pandemi hastanesini yaptırtan, sosyal konut projelerine ve altyapıya destek veren, yüzlerce kilometre yol yaptırtan, TBMM’de tezkereyi onaylatarak egemen eşitliğimize destek veren, BM’ye “Yeter artık haksız izolasyonları kaldırın ve KKTC’yi tanıyın “ diyerek tarihi adım atan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a bugün ne kadar teşekkür etsek azdır.

Uluslararası alanda devletimizi daha görünür kılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binaları, halkımıza ve devletimize hayırlı olsun.”