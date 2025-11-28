Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği yetkililerini kabul etti. Görüşmede, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

Derneği Başkanı Zekiye Gülsel Davman eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında derneğin yaptığı çalışmalar hakkında Bakan Hasipoğlu’na bilgi verdi. Gönülden gönüle iyilik sloganıyla çocuklara, engellilere ve yaşlılara destek verdiklerini, sağlık kurumlarında ve okullardaki ihtiyaçları karşıladıklarını anlatan Davman, Sosyal Hizmetler Dairesi ile de etkin iş birliği içinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı kurumlara, huzurevlerine, bakım ve rehabilitasyon merkezlerine sağladıkları katkılardan dolayı dernek temsilcilerine teşekkür etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açılması planlanan Çocuk Aile Destek Eğitim Merkezi (ÇADEM)’e dernek tarafından ciddi katkılar yapıldığına dikkat çeken Hasipooğlu, dört yıldır yoğun bir tempoda, özveriyle çalışan dernek üyelerine bakanlık ile iş birliği içinde çalıştıkları için teşekkür etti.