Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) iş birliğinde düzenlenen ilk Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 09:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılış töreniyle başlayan kongre, sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencileri ortak bir bilimsel platformda buluşturdu. Genç bilim insanlarını bir araya getiren etkinlik, sağlık bilimleri öğrencilerinin bilimsel üretime teşvik edilmesini, disiplinler arası etkileşimin artırılmasını ve araştırma kültürünün geliştirilmesini hedefledi. Kongre, 639 katılımcı ile geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

Kongrenin açılışına, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, SABDEK Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ile akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü öğrencisi Şükrü Kemal Söylemez tarafından müzik dinletisi sunuldu. Dinleti sonrasında Söylemez’e, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç tarafından çiçek takdim edildi.

"YENİ BİR BİLİMSEL PAYLAŞIM ORTAMI"

Kongrenin açılışında konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, ilk kez düzenlenen SABDEK Öğrenci Kongresi’ne katılanlara hoş geldiniz diyerek sözlerine başladı. Fakültenin kuruluşundan bu yana sadece sağlık profesyoneli yetiştirmeyi değil, aynı zamanda toplum sağlığına katkı sunmayı, bilimsel üretimi teşvik etmeyi ve sağlık hizmetlerine yön verecek yenilikçi çalışmaları hayata geçirmeyi temel misyon edindiklerini vurguladı. SABDEK iş birliğiyle ilk kez gerçekleştirilen öğrenci kongresinin özel bir önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Malkoç, SABDEK’in Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki güçlü temsiliyeti ile akademik birikimin birleşmesinin gençlere yeni bir bilimsel paylaşım ortamı sunduğunu söyledi.

"TOPLUMUN YAŞAM KALİTESİNE DOKUNAN KATKILAR"

SABDEK Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan, sağlık bilimleri alanında SABDEK bünyesinde ilk kez bir öğrenci kongresi düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Kongreye verdiği destekten dolayı DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a teşekkür eden Prof. Dr. Elbasan, etkinliğin kusursuz şekilde hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve ekibine de teşekkür etti. Bu etkinliğin gelenekselleşmesini temenni ettiğini belirten Prof. Dr. Elbasan, kongreye katılan her öğrencinin sağlık sisteminin geleceğini inşa edecek önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti. Ele alınacak bilimsel çalışmaların toplumun yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

"GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINA İLHAM VEREN BİR PLATFORM"

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün bu kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez düzenlenen bu bilimsel etkinliğin genç araştırmacıları bir araya getirerek akademik gelişime katkı sağlayacağını ifade etti. Kongrenin, öğrencilere bilimsel üretime katılım fırsatı sunduğunu, disiplinler arası etkileşimi güçlendirdiğini ve geleceğin bilim insanlarına ilham veren bir platform olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kılıç, desteği için SABDEK Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’a teşekkür ederek tüm katılımcılara verimli bir kongre diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Malkoç ve Prof. Dr. Elbasan’ın moderatörlüğünde, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy tarafından “Beyaz Önlüğün Dili: Sağlıkta Etkili İletişimin Gücü” başlıklı açılış konferansı gerçekleştirildi. Konferans sonunda Prof. Dr. Ersoy’a katılım belgesi takdim edildi.

Gün boyunca farklı salonlarda düzenlenen paralel oturumlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik ile hemşirelik alanlarında güncel konular ele alındı. Üç önemli sağlık disiplinini bir araya getiren program, teorik bilgi, pratik uygulama ve bilimsel tartışmayı iç içe sunarak katılımcılara kapsamlı bir akademik deneyim sağladı.