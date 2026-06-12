Mesleki eğitim alan gençlerin çalışma hayatına kazandırılmasının ülke açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Hasipoğlu, “Bir gencin aldığı eğitime uygun iş bulma imkânı yoksa, o eğitimin amacına ulaşması mümkün değildir. Eğitimi bir mutfak olarak düşünürsek, burada hazırlanan ürünün doğru şekilde sunulması ve topluma kazandırılması gerekir. Bu nedenle eğitimden istihdama uzanan sürecin tüm paydaşlar tarafından birlikte planlanması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Çalıştayda dört temel başlığın ele alınacağını belirten Hasipoğlu, mesleki planlamanın nasıl yapılması gerektiği, meslek liselerinde sektör ihtiyaçlarına dayalı kota uygulamalarının gerekliliği, iş gücü piyasasının beklentileri ve gençlerin istihdama yönlendirilmesine ilişkin konuların değerlendirileceğini ifade etti.

Konuşmasında geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan “Suça Sürüklenen Çocuklar ve Genç Erişkinlerin Rehabilitasyonu ve Tahliye Sonrası Topluma Kazandırılması Projesi”ne de değinen Hasipoğlu, bu çalışmanın eğitim ile istihdam arasındaki bağın kurulmasına yönelik önemli bir model olduğunu söyledi.

Cezaevinde bulunan çocuk ve gençlere psikolojik destek sağlanacağını ve mesleki eğitim verileceğini kaydeden Hasipoğlu, ilk etapta klima teknisyenliği ve turizm alanlarında eğitim programları oluşturulduğunu belirtti. Hasipoğlu, “Amaç, cezasını tamamlayan gencimizin yalnızca tahliye olması değil, aynı zamanda meslek sahibi olarak üretime katılması ve iş hayatına kazandırılmasıdır. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra işverenlerle gerekli temaslar kurulacak ve istihdam olanakları yaratılacaktır. Bu çalışma, ülkemiz için örnek teşkil edecek önemli bir modeldir” dedi.

“AKTİF SİGORTALI SAYISI 10 YILDA 70 BİN ARTTI”

Çalışma hayatına ilişkin güncel verileri de paylaşan Hasipoğlu, ülkede toplam 170 bin aktif sigortalı bulunduğunu açıkladı.

Aktif sigortalıların 79 bin 700’ünün KKTC vatandaşı, 46 bin 312’sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 43 bin 620’sinin üçüncü ülke vatandaşı olduğunu belirten Hasipoğlu, çalışma hayatındaki nüfus yapısının son yıllarda önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekti.

Hasipoğlu, “2015 yılında yaklaşık 100 bin aktif sigortalımız vardı. Bugün bu sayı 170 bine ulaşmıştır. Son 10 yılda aktif sigortalı sayısı 70 bin artmıştır. Ancak aynı dönemde KKTC vatandaşlarının özel sektördeki istihdam oranı yüzde 50’nin altına gerilemiştir” ifadelerini kullandı.

“KKTC VATANDAŞLARININ ÖZEL SEKTÖRDEKİ PAYI YÜZDE 50’NİN ALTINDA”

Özel sektörde çalışanların dağılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, KKTC vatandaşlarının çalışma hayatındaki payının giderek azaldığını belirterek, “Bugün aktif sigortalılar içerisinde çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşları oluşturmaktadır. KKTC vatandaşları özel sektörde aktif sigortalı olma anlamında artık yüzde 50’nin altındadır. Bu tabloyu tersine çevirmek ve vatandaşlarımızı çalışma hayatına daha güçlü şekilde kazandırmak için çeşitli teşvik mekanizmaları uyguluyoruz” dedi.

“HER AY 260 MİLYON TL PRİM DESTEĞİ SAĞLIYORUZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak özel sektörün desteklenmesi amacıyla önemli teşvikler uyguladıklarını ifade eden Hasipoğlu, farklı sektörlerde işverenlere aylık yaklaşık 260 milyon TL prim desteği sağlandığını söyledi.

İlk kez sigortalı olarak işe başlayacak KKTC vatandaşlarına yönelik maaş desteği uygulamasının da başlatıldığını anımsatan Hasipoğlu, “Bu uygulama çalışma hayatında bir ilktir. İlk kez istihdam edilecek KKTC vatandaşlarının maaşlarının 20 bin TL’lik kısmını devlet olarak karşılıyoruz. Bu destek miktarını bu ay itibarıyla 30 bin TL’ye çıkarıyoruz. Bu ölçekte bir teşvik birçok ülkede bulunmamaktadır” dedi.

“ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN İSTİHDAMINI ARTIRMALIYIZ”

Konuşmasında özel gereksinimli bireylerin istihdamına yönelik teşviklere de değinen Hasipoğlu, hükümetin 25 yıl aradan sonra kamuya engelli istihdamı gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Kamudaki istihdam olanaklarının sınırlı olduğunu belirten Hasipoğlu, özel sektörün bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Özel gereksinimli bireylerimizin çalışma hayatına katılımını artırmak istiyoruz. Bu amaçla işverenlere önemli teşvikler sağlıyoruz. Özel gereksinimli birey istihdam eden işverenlerin asgari ücretin yarısına kadar olan maaş desteğini karşılıyoruz. Bunun yanında hem işverenin hem de çalışanın sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin tamamını devlet olarak ödüyoruz. Bu teşvikler, özel gereksinimli bireylerin üretime ve çalışma hayatına daha fazla katılmasını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.”

Hasipoğlu, çalıştaydan çıkacak sonuçların eğitim ile çalışma hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, katkı koyan tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkür etti.