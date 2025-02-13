Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki müzakerelere ilişkin açıklamalarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile birlikte müzakere masasındaki bir fotoğrafını paylaşan Hasipoğlu, “Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu başkanlığına 11 yıl önce bugün müzakere sürecindeki tek kapsamlı uzlaşı metnini, ortak açıklamayı imzalamıştık. Karşımızda Anastasiadis ve Hristodulidis oturuyordu” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Şubat 2014 tarihinden sonra iki taraf arasında hiçbir anlaşma imzalanamamıştır. Bu durumun yegâne sebebi Rum tarafının bizimle adanın yönetimini ve zenginliğini paylaşmak istememesidir…” dedi.