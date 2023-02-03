Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Artık ‘kuzey’ demek istemiyoruz; Kıbrıs Türk Devleti…” şeklindeki açıklamasına işaret etti.

Hasipoğlu, “Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın yapmış olduğu Kıbrıs Türk Devleti’nin tanınması çağrısı ortaya koymuş olduğumuz yeni Kıbrıs politikamızın ne kadar doğru olduğunu ve ana vatanımız tarafından yürekten sahiplenildiğinin en sarih ifadesidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 77. BM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu tarihi konuşmaya dikkat çeken Hasipoğlu, “Sayın Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmadan sonra Sayın Oktay tarafından yapılan ve gerek BM’nin ülkemizdeki yetki ve otoritesini sorgulayan, gerekse tanınma talebini içeren işbu çağrı üzerine, ülkemizde birlik olup tek ses olmamız gerekirken, sırf kendi istedikleri ancak başarısız olan federasyon görüşme süreci ile bağdaştırılmasını büyük bir talihsizlik olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

HASİPOĞLU’NDAN ERHÜRMAN’A YANIT

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açıklamasına da dikkat çeken Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Üzülerek görüyoruz ki bu açıklama içerisinde geçen Kıbrıs Türk Devleti ifadesini hâlâ daha federasyon görüşme sürecinde geçen "kurucu devlet" - "Kıbrıs Türk Devleti" tanımları ile bağdaştırmaya çalışan bir Ana Muhalefet lideri vardır. Annan Planı’nda bahsi geçen "egemence" ifadesinin Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konan "egemen eşitlik" talebimizle uzaktan yakından ilgisi olamaz. Annan Planı’nda, güçlü bir merkezi devlet ve merkezi devletten kalan artık yetkileri kullanan ve egemen dahi olmayan sadece adı devlet olan eyaletler vardı. Sayın Erhürman bunu çok iyi biliyor olmalıdır. Sayın Oktay, açıklaması içerisinde Kıbrıs Türk Devleti ifadesi ile tanınma talep edilirken, bırakın tanınma hakkını, Annan Planı’nda merkezi federal devlet karşısında sınırlı yetkileri olan devlet(çiklerin) tanınma talebinde bulunabilmesi mümkün değildir.”

Hasipoğlu, “Ana muhalefet, tek alternatif federasyondur düşüncesinden hareketle her açıklamayı federal görüşme süreci parametreleri ile bağdaştırmaya çalışmasına gerek yoktur. Ana muhalefet liderini, Sayın Oktay’ın açıklamalarını bir kez daha okumaya, samimi bir şekilde anlamaya ve keza Birleşmiş Milletler’in Rum yanlısı kararlarını “fırsat” olarak nitelemek yerine, bu net mesajları anlamaya ve Kıbrıs’taki gerçeklere uygun davranmaya davet ederim” dedi.

“SAYIN OKTAY’IN BUGÜNKÜ MESAJLARI DOĞRU ALGILANMALI”

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı yıllardır hak ettiği bir yaşama kavuşmak için mücadele vermektedir. Bu yaşam için temel şartın egemen ve bağımsız devletine dört elle sarılmak olduğu çok iyi bilmektedir. Egemenliğimiz de vardır, bağımsızlığımız da kendi devletimiz de. Sayın Oktay da Kıbrıs Türk Devleti açıklamasıyla aslında daha geniş ve güçlü bir egemenlik kavramından bahsetmiştir.

Yukarıdaki karşılaştırmalı açıklamalarımız ışığında, Sayın Oktay’ın bugünkü mesajları doğru algılanmalı ve farklı yönlere çekilmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti, ortaya koymuş olduğumuz ve partimizin tam destek verdiği yeni pozisyonunuza şüpheye mahal vermeyecek şekilde tam destek vermektedir. Sayın Oktaya’a bir kez daha ortaya koymuş olduğu vizyon, kararlılık ve net ifadeleri için teşekkürlerimi sunarım.”