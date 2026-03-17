Görüşmede konuşan Hasipoğlu, sosyal hizmet uzmanlarının toplumun en kırılgan kesimlerine umut olan önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek sosyal hizmet mesleğinin ihtiyaçlı kesimlere dokunan bir meslek olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, “Toplumun dezavantajlı bireylerine ulaşarak onların hayatlarına dokunan sosyal hizmet uzmanlarımız, sosyal devlet anlayışımızın en güçlü temsilcileridir. Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde görev yapan tüm personelimizin Dünya Sosyal Hizmet Günü’nü kutluyor hepinize teşekkür ediyorum’’ diyerek sosyal hizmetin insana dokunan bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de konuşmasında tüm sosyal hizmet uzmanlarının kendi özel hayatlarından taviz vererek büyük bir özveriyle destek içinde çalıştıklarını söyledi.

Sosyal meselelerin yıllar içinde arttığına ve dairenin kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde kadro sayısının arttırıldığına dikkat çeken Ecevit, yeni istihdam edilen personelle dairede profesyonelleşmenin önünün açıldığını ve kurumda çalışan nitelikli personel sayısı ile vatandaşa verilen hizmet kalitesinin arttığını ifade etti.

Daire olarak üretmeye ve değiştirmeye gayret ettiklerini belirten Ecevit, ‘‘Tüm personelimize desteklerinden ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.