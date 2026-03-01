Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, İran’dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönüne ateşlenen füzelerin ardından bölgede artan askeri hareketliliğe dikkat çekerek, Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisinin Kıbrıs Türk halkı için hayati önem taşıdığını vurguladı.

“Güney Kıbrıs adayı ateş çemberine çevirdi”

Hasipoğlu, yaptığı değerlendirmede Rum lider Nikos Hristodulidis’in politikalarının adayı “ateş çemberine” dönüştürdüğünü savundu. Rum yönetiminin son yıllarda ABD, İngiltere, İsrail, Fransa ve Almanya ile geliştirdiği askeri iş birliklerinin bölgedeki riskleri artırdığını belirterek şöyle konuştu:

“Güney Kıbrıs, büyük bir Anglo-Amerikan–İsrail üssüne dönüştürülmüş durumdadır. ABD’nin 2027’ye kadar Rum tarafını askeri eğitim programına dahil etmesi, adadaki üslerin genişletilmesi ve yabancı askeri varlığın sürekli artması, Doğu Akdeniz’deki dengeleri daha da kırılgan hale getirmiştir.”

Hasipoğlu, geçmişte Avrupa Parlamentosu’nda muhalif Yunan vekiller tarafından yapılan konuşmalarda da GKRY’nin artan silahlanmasına dikkat çekildiğini hatırlattı.

“Türkiye’nin garantörlüğü kırmızı çizgimizdir”

Bakan Hasipoğlu, son gelişmelerin Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti:

“Anavatanımız Türkiye’nin sağladığı güvenliğin ne kadar hayati olduğu bu sıcak günlerde çok daha iyi anlaşılmıştır. Güvenlik Kuvvetlerimizin ve Kolordumuzun varlığı, ülkemizdeki barışın ve güvenliğin teminatıdır.”

İran’dan Kıbrıs’a füzeler: Doğu Akdeniz’de yeni gerilim

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran’dan Kıbrıs yönüne iki füze ateşlendiğini ve İngiltere’ye ait askeri varlıkların misilleme riski altında olduğunu açıklamıştı. Bu gelişme, bölgede uzun süredir devam eden askeri hareketliliği daha da artırdı.

“Umudumuz çatışmanın büyümeden son bulmasıdır”

Hasipoğlu, bölgedeki gerilimin tehlikeli şekilde yükseldiğini belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu:

“Temennimiz, bu savaşın daha fazla can kaybına yol açmadan, aklıselim ve uzlaşı ile sona ermesidir.”