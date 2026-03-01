Çebi, yazılı açıklamasında, yaklaşık yüz bin dönüm arazisi ve 153 kilometrekarelik yüzölçümüyle Kıbrıs’ın en büyük yerleşim alanlarından biri olan Dipkarpaz’ın geniş arazileriyle bilindiğine dikkat çekerek, çevre köylerde kırsal kesim arsaları dağıtılırken Dipkarpaz için “arsa yok” ya da “problemli” gibi yanıtların köy halkı açısından soru işareti yarattığını belirtti.

Çebi, “Yerleşim durumundan kaynaklanan bir zorluk mu vardır, yoksa ileride ortaya çıkabilecek başka planlar mı söz konusudur?” diye sordu.

Başbakan Ünal Üstel’in Dipkarpaz’a yaptığı ziyaretin önemli olduğunu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un da arsa azlığı nedeniyle iki katlı sosyal konut tipi projelerle gençlerin ev sahibi yapılması yönündeki yaklaşımının “iyi niyetli” olduğunu ifade eden Çebi, ancak Dipkarpaz’ın tarım ve hayvancılığa dayalı köy yaşamı nedeniyle apartman/toplu konut modelinin uzun vadede sürdürülebilir olmayacağını savundu.

“Dipkarpaz’ı bilen ve burada yaşayan insanlar için en uygun çözüm, kırsal kesim arsalarının yeniden verilmesidir.” diyen Çebi, gençlerin köyde kalabilmesi, üretimin devam etmesi ve Dipkarpaz’ın geleceğinin güvence altına alınmasının ancak bu şekilde mümkün olacağı görüşünü dile getirdi.