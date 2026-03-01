Ozanköy’de Necmi Kaya Sokak üzerinde ilerleyen Adnan Ullah (40), yönetimindeki elektrikli bisikletin kontrolünü kaybederek yol kenarına savruldu ve park halindeki SR 126 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan Ullah, önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün sol kolunda kırık tespit edilirken, ortopedi servisinde müşahede altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gazimağusa’daki diğer kazada ise Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 161 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Mürsel Bektaş (58), LA 358 plakalı aracıyla Demet Sokak’a dönüş yapmak isterken, ana yol üzerinde seyreden diğer araçlara öncelik vermedi. Bu sırada bulvarın sol şeridinde ilerleyen Nejla Fares’in (19) kullanımdaki ZE 634 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yaralanan Fares, Gazimağusa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından taburcu edilirken, Bektaş alkollü araç kullanmak ve kazaya sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı. Bu olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.