Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Hasipoğlu, Türkiye–KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul milletvekili Hulki Cevizoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ile bir araya geldi.

-Hasipoğlu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası alanda daha görünür kılmak adına Türkiye Dostluk grubunun önemli bir misyonu olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu , Azerbaycan Milli Meclisi'nden onaylanarak gerçekleşen KKTC - Azerbaycan dostluk grubu kurulmasının bunun örneği olduğunu söyledi.

Türkiye’nin her alanda KKTC’ye sağladığı desteğin önemine vurgu yapan Hasipoğlu, “Güçlü Türkiye, güçlü KKTC demektir, bizim aramızdaki ilişkiler yaşamsaldır, Türkiye’nin güçlü desteğiyle her konuda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

-Erdem

Türkiye–KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise, Bakan Hasipoğlu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Erdem, KKTC–Türkiye ilişkilerinin ortak idealler, aynı gelecek vizyonu ve güçlü iş birliği temeli üzerinde ilerlediğini vurguladı.

Erdem ayrıca, KKTC’nin uluslararası alanda daha etkin tanıtılması ve KKTC’ye yönelik haksız izolasyonların kaldırılması için iki ülkenin birlikte çalıştığını kaydederek, “Her gelişmeye katkı sunmayı ve KKTC’nin hak ettiği konuma ulaşması için destek vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.