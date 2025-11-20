Üstel, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) bu yıl Antalya'da 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nin açılışında yaptığı konuşmada, turizmin barışın, refahın ve ortak geleceğin dili olduğunu söyledi.

Turizmin bir ekonomik faaliyet olmasının yanı sıra toplumların birbirini anlamasını, kültürlerin kaynaşmasını ve barışın yerleşmesinin sağladığını dile getiren Üstel, Kıbrıs Türk halkı için turizmin kalkınmanın ana damarlarından biri, refahı büyüten en stratejik sektör anlamına geldiğini kaydetti.

Siyasi istikrarın turizmin en büyük güvencesi olduğuna dikkati çeken Üstel, KKTC'de son yıllarda yakalanan siyasi istikrarın turizme yapılan yatırımların en büyük itici gücü olduğunu vurguladı.

"Siyasi istikrar yoksa turizm de sürdürülebilir başarı da yoktur." ifadesini kullanan Üstel, KKTC'de atılan tüm adımların turizmcinin önünü açan, yatırımı cesaretlendiren, erişilebilirliği artıran, tanıtım kapasitesini büyüten bir anlayış ile şekillendiğinin altını çizdi.

KKTC turizminin, Rum yönetiminin yıllardır sürdürdüğü sistematik engellemelere, çıkardıkları zorluklara rağmen büyüyen, gelişen ve güçlenen bir sektör olduğunu anlatan Üstel, "Rum yönetiminin engellemeleri modern dünyanın turizm anlayışıyla, AB'nin kendi ilan ettiği değerlerle, uluslararası seyahat özgürlüğü ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Direk uçuşların engellenmesi çağdışıdır. KKTC'ye doğrudan uçuşların hala siyasi nedenlerle engellenmesi turizmimizin hızını ve çeşitliliğini olumsuz etkilemektedir. Havacılık alanındaki kısıtlamalar turistin ulaşım süresinin gereksiz yere uzatılması ve maliyetleri arttırması tamamen siyasi bir tercihtir. Bunun insani ve ticari bir gerçeği yoktur." diye konuştu.

- "Turistin adanın iki tarafına da özgürce gezmesi gerekmektedir"

Güneye gelen turistlerin Kuzey Kıbrıs'a geçişinin engellenmesinin turizm etiğine aykırı olduğunu belirten Üstel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güney Kıbrıs'a gelen birçok yabancı turist Kıbrıs'ın tümünü görmek istemektedir. Fakat Rum yönetimi sınır kapılarındaki caydırıcı uygulamalar, güneydeki turizm aktörlerine ek destek ve teşvikler vererek, kısıtlı ve taraflı yanlış bilgilendirmeler ile turistlerin kuzeye geçişini engellemekte ve zorlaştırmaktadır. Bu yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk turizmine değil adadaki insanla etkileşime, karşılıklı işbirliğine ve kültürel barışa da zarar veriyor. Turist korkutulacak değil misafir edilecek kişidir. Turistin adanın iki tarafına da özgürce gezmesi gerekmektedir. Ulaşım ambargoları turizmin ruhuna aykırıdır. KKTC, hava ulaşımından ticari taşımacılığa spor ve kültür organizasyonlarında turizmin tanıtımına kadar 40 yıldır siyasi ambargolarla engellenmektedir. Bilinmesini isterim ki hiçbir ambargo Kıbrıs Türk halkının iradesinden, üretiminden ve turizm vizyonundan daha güçlü değildir. Bu baskılar bizi durduramaz. Tam tersine daha üretken daha yenilikçi ve daha dayanıklı bir turizm modeli geliştirmeye katkı sağlamaktadır."

KKTC'yi ayakta tutanın stratejik yatırımlar olduğunu dile getiren Üstel, siyasi engellemelere rağmen KKTC turizminin Akdeniz'in yükselen destinasyonlarından biri haline geldiğini kaydetti.

Üstel, bu durumu mümkün kılanın, Türkiye'nin desteğiyle yapılan stratejik yatırımlar ve turizm konusunda attıkları adımlar olduğunu ifade etti.

- "Ada Kıbrıs Projesi bir marka ve tanıtım vizyonudur"

Yeni Ercan Havalimanı'nın modern yapısı, yüksek kapasitesi ve uluslararası kalite standartlarıyla KKTC'nin dünyaya açılan kapısı olduğuna işaret eden Üstel, havalimanını turizmin büyümesinde kilit rol oynadığını belirtti.

Üstel, KKTC'yi tanıtmak için "Ada Kıbrıs" projesini oluşturduklarını ifade ederek, "Bu proje KKTC'nin turizmde kimliğini yeniden tarif eden bir marka ve tanıtım vizyonudur. Özellikle Türkiye pazarı olmak üzere tüm dünyada görünür hale gelmesi için hazırlanan kapsamlı bir tanıtım ve iletişim kampanyasıdır. Proje ile hedefimiz daha önce KKTC'ye hiç gelmemiş, geniş kitlelere uygun fiyatlı, ulaşılabilir ve yüksek kaliteli tatil imkanı yaşatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sabit fiyat uçuş anlaşmasının turizme nefes aldıran büyük bir adım olduğuna dikkati çeken Üstel, "THY ve AJet ile imzaladığımız sabit fiyat uçuş anlaşması hem turizmcilerimizin hem de vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği bir düzenlemeydi. Bu adımla KKTC'ye erişimi daha uygun fiyatlı hale getiriyoruz. Uçuş fiyatlarındaki belirsizliği azaltıyor, ulaşımı daha öngörülebilir ve planlanabilir bir hale getiriyoruz. Bu vizyoner karar ve işbirliği anlaşması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KKTC turizmini daha ileriye taşırken en büyük desteği anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden aldıklarının altını çizen Üstel, her platformda Türkiye ile iki kardeş ülke olarak yollarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

- "Rekabete hazır olmamız lazım"

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Antalya'nın turizmdeki başarısının konfor alanı sunmaması gerektiğini belirterek, "Yeni rekabet alanları, yeni destinasyonlar geliyor, bu rekabete hazır olmamız lazım. Çok fazla kriz var, küresel, bölgesel krizler var, çoklu krizlere hazır olmamız gerekiyor." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de turizm sektöründe yeni stratejilerin geliştirilmesinin tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, "Gerçek başarı doğal değerlerin korunması ve halkın memnuniyetinin sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bu yıl yakaladıkları güçlü performansın, 2026'ya büyük bir umutla girmelerini sağladığını dile getirerek, "Önümüzdeki yıl, tüm zorluklara rağmen aşmamız gereken bir geçiş yılı olacaktır. Bizim rekabet modelimiz fiyat değil, değer rekabetidir. Bizim farkımız indirimli olmak değil, daha iyi olmaktır." diye konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı da kongrede, "Yeni Küresel Düzende Türkiye Turizm Sektörü: Dirençten Dönüşüme, Dönüşümden Vizyona" konulu sunum yaptı.

15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, çeşitli oturum ve sunumlarla gün boyu sürecek.