Hasipoğlu, ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı Tatar’ın Rum mevkidaşını uyarmakta olduğunu anımsatarak, “Rum Yönetimi bir yandan bizimle ortaklıktan bahsederken, diğer yandan ekonomimizi hedef alan ve tüm vatandaşlarımızı tehlikeye atacak bir planı yürürlüğe koyuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu durum söz konusuyken üçlü görüşme gerçekleşmeyeceğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’e iletmesini desteklediklerini ifade eden Hasipoğlu, “biz güven yaratıcı işbirlikleri için uğraşırken Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının avına çıkıyor, onları tutuklamak için kendine göre yargı mekanizmaları getiriyor” ifadelerini kullandı.

Mülkiyet konusunun hallolması için Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kurulmuş olduğunu ve bugüne kadar bu yolla Kıbrıslı Rumlara 531 milyon sterlin ödendiğini dile getiren Hasipoğlu, Güney’de kalan Türk mallarına yönelik olarak ise bugüne kadar herhangi bir ödeme olmadığına işaret etti.

Hasipoğlu, “Hristodulidis kendisine Cumhurbaşkanı Tatar tarafından yapılan ‘bu yanlıştan vazgeç’ uyarılarına ‘bu yargısal bir süreçtir ve bizde yargı bağımsızdır’ yanıtını vermekte. Hristodulidis ‘yargısal süreçtir ben karışamam’ diyorsa, aynısını biz de söylemek durumundayız. Bizde de mahkemeler bağımsızdır, onlar da bunu bilecekler” dedi.

Yapılanların hukuki değil siyasi olduğunun çok açık bir şekilde görüldüğünü ifade eden Hasipoğlu, Rum hükümetinin sistemli bir politika yürüttüğünü ve planlı bir şekilde yürürlüğe koyduğunu vurguladı.