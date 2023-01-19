Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, geçtiğimiz günlerde Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay’ın görüşmesi sonrası açıklanan ve hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“ELEKTRİK SIKINTISI ÜLKEDEKİ BÜTÜN HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE YAŞANDI”

Elektrik sıkıntısını ülkedeki bütün hükümetler döneminde yaşadığını kaydeden Hasipoğlu, “Bu konuda sürdürülebilir bir yapı olmadığını görüyoruz” dedi.

Hasiopoğlu, müjde olarak açıklanan Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesinin çalışmalarının uzun zamandır yapıldığını belirterek, “Başbakan Üstel Türkiye ziyareti sırasında son noktayı koydu” ifadelerini kullandı.

Söz konusu projenin altyapısının ve yasal zemininin oluşturulabilmesi için Türkiye’deki yetkililerle çalışma içerisine girilmesi gerektiğini dile getiren Hasipoğlu, “Su projesinin ardında bu proje ikinci asrın projesidir” diye konuştu.

“ÜLKEDEKİ ENERJİ SIKINTISININ AŞILMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI”

Hasipoğlu, artık vatandaşların ucuz, kesintisiz elektriğe ve yeşil enerjiye erişebileceğine dikkat çekerek, “Ülkedeki enerji sıkıntısının aşılması için çok önemli bir adım atıldı” açıklamasında bulundu.

Derinya bölgesinde yapılması planlanan sosyal konut projesine de değinen Hasipoğlu, “Geçlerimize ev sahibi olma imkanı sunuyoruz” dedi.

Hasipoğlu, sosyal konut projelerinin sadece Derinya bölgesinde yapılmayacağını, 6 ilçede de zaman içerisinde hayata geçirileceğini vurgulayarak, “Derinya bölgesinde bu projenin başlangıcı yapılacak. Sonrasında tüm ülkeye yayılacak” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETTE HERHANGİ BİR SIKINTI YOK”

Başbakan Ünal Üstel’in istifa edeceği ve hükümetin bozulacağı yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Hasipoğlu, “Hükümette herhangi bir sıkıntı yok. Şu an iş yapma zamanıdır” diye konuştu.

Hasipoğlu, önlerinde temiz ve seçimsiz bir süre olduğunu kaydederek, “Bu sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun bilincinde ve sorumluluğundayız” açıklamasında bulundu.

UBP’nin üye sisteminden delege sistemine geçmek için yaptığı hazırlıklara da değinen Hasipoğlu, “Tüzük komitemiz belirlendi. Komitedeki arkadaşlarla belirleyeceğimiz hususları partinin yetkili organlarına sunarak süreci tamamlayacağız” dedi.

“SEÇİLMİŞLERİN SEÇECEĞİ BİR SİSTEM OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Hasipoğlu, UBP’nin 17 bin 500 üyesi olduğunu hatırlatarak, “Seçilmişlerin seçeceği bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Üyelik sisteminin tam olarak kalkmayacağını ifade eden Hasipoğlu, “Üyelerimiz kendi mahallerindeki örgüt üyelerini ve ilçe başkanlarını seçmeye devam edecek. Partiyle birinin bağı kopmayacak” diye konuştu.

Hasipoğlu, yeni düzenle birlikte üyelerin seçeceği delegeler grubu oluşacağını dile getirerek, “Delegelerimiz de parti genel başkanını, milletvekili adaylarının sıralamasını ve kimler olacağını belirleyecek” açıklamasında bulundu.

“KARMA OYUN KALDIRILMASINI CİDDİ BİR TARTIŞMAYA AÇACAĞIZ”

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda da bazı değişikler yapmayı düşündüklerini belirten Hasipoğlu, “Karma oyun kaldırılmasını ciddi bir tartışmaya açacağız” dedi.

Hasipoğlu, karma oy kullanımının hem vatandaş hem de Yüksek Seçim Kurumu (YSK) için zor olduğuna dikkat çekerek, “Vatandaşın güvendiği ve ideolojisine en yakın partiye mührünü vurmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde UBP’nin performansını da değerlendiren Hasipoğlu, “UBP’nin rakibi yine UBP’dir. Böyle bir gerçek var” diye konuştu.

“YEREL SEÇİMLERDE GENEL TABLOYA BAKILDIĞINDA UBP EN FAZLA OYU ALAN PARTİ OLDU”

Hasipoğlu, yerel seçimlerde genel tabloya bakıldığında UBP’nin en fazla oyu alan ve en fazla belediye meclis üyesi çıkaran parti olduğunu söyledi.

UBP’nin yetkili organlarında yerel seçimlerin ardından değerlendirme yaptıklarını ifade eden Hasipoğlu, “Biz sadece seçim sonrası değil seçim döneminde de parti içinde değerlendirme yaptık” açıklamasında bulundu.

Maraş Açılımı Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Oğuzhan Hasipoğlu, Maraş’ta yaşanan son gelişmelerle ilgili konuştu.

“MARAŞ, FEDERASYON GÖRÜŞMELERİNDE BİZİM GÖZDEN ÇIKARDIĞIMIZ BİR BÖLGEYDİ”

Maraş’ın 47 yıldır kapalı olan bir bölge olduğunu dile getiren Hasipoğlu, “Kapalı olmasının da sebepleri var. Maraş, federasyon görüşmelerinde bizim gözden çıkardığımız bir bölgeydi” dedi.

Hasipoğlu, önceleri Maraş’ın müzakere masalarında Rum tarafının cepte gördüğü bir bölge olduğunu kaydetti.

UBP olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da seçilmesinin ardından yeni bir politika ürettiklerini dile getiren Hasipoğlu, “Yeni politikayla birlikte federasyon görüşmeyeceğimiz için Maraş konusu müzakere masasından kalkmış oldu ve önümüz açıldı” ifadelerini kullandı.

“CTP GİBİ DÜŞÜNMEYE DEVAM ETSEYDİK MARAŞ’I AÇAMAZDIK”

Hasipoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) gibi düşünmüş olsalardı ve federasyon görüşülmeye devam edilseydi Maraş’ı açamayacaklarını belirtti.

Maraş’ın yıllarca federasyon müzakerelerinin bir mezesi ve statükonun bir parçası olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “Biz bu algıyı yıktık konunun üzerine gittik” diye konuştu.

Hasipoğlu, Maraş’ın dört bölü beşinin açıldığına işaret ederek, “Günün sonunda Taşınmaz Mal Komisyonu’nda bunlar değerlendirilecek” açıklamasında bulundu.

“RUM TARAFININ SORUNU ÇÖZMEK GİBİ BİR NİYETİ YOK”

Kıbrıs sorunu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, “Rum tarafının sorunu çözmek gibi bir niyeti ve gailesi yok” dedi.

Crans Montana’daki görüşmelerin ardında federasyon tezinin ortadan kalktığını dile getiren Hasipoğlu, “Bizim için de Türkiye için de federasyon anlayışı bitti. Artık yeni bir süreç var” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, federasyon düşüncesine tekrar dönülmesinin halka zaman kaybettireceğini ifade ederek, “Bu maceraya tekrar atılmanın bir anlamı yok” diye konuştu.

“TC KÖKENLİ VATANDAŞLARIMIZIN GÜNEY KIBRIS’A GEÇEMEMESİ İNSANLIK AYIBIDIR”

Ülkede yaşayan TC kökenli vatandaşların Güney Kıbrıs’a geçemiyor oluşuyla ilgili de konuşan Hasipğlu, “Bu bir insanlık ayıbıdır” açıklamasında bulundu.

Hasipoğlu, bu konudaki sıkıntının Güney Kıbrıs’taki hükümetin çıkardığı güçlükten kaynakladığını söyleyerek, “Vatandaşlarımız arasında ayrım yapılması doğru değil” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası