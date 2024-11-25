Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Ahmet Savaşan, Kamboçya Halkın Partisi ve Asya Siyasi Partiler Başkanlığı’nın davetlisi olarak Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı’na (ICAPP) katıldı. KKTC’den bir siyasi partinin Asya’da ilk kez temsil edildiği bu toplantı, 21-23 Kasım tarihleri arasında Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de gerçekleştirildi.

ICAPP 12. Genel Kurul kapsamında düzenlenen toplantılarda konuşan Hasipoğlu ve Savaşan, Kıbrıs meselesini mevkidaşlarına aktarma fırsatı buldu. Yaptıkları konuşmalarda , Kıbrıs meselesinin doğru zeminde tartışılması gerektiğini , yıllar süren sonuçsuz federasyon müzakerelerinden sonra, Kıbrıs Türk halkının egemenlik eşitlik ve uluslararası eşit statü talebinin doğru zamanda yapılan son derece meşru bir hak olduğunu , Güney Kıbrıs yönetimin çözümü istermiş gibi görünüp geçen zaman içerisinde hep masadan kaçtığını , Türkiye ‘yi çözümün önünde engel ve işgalci olarak dünyaya lanse etmeye çalıştıklarını , bu savın son derece yanıltıcı ve gerçek dışı olduğunun, kendi uzlaşmaz tutumlarını kamufle etmekten başka bir amaç taşımadığını vurguladılar. Anavatan Garantör Türkiye’nin adaya müdahalenin sadece bizlere değil tüm adaya barış ve huzur getirdiğini konuşmalarında ifade ettiler.

Hasipoğlu ve Savaşan, Kıbrıs Türk halkının egemenlik talebinin meşru ve doğru bir zemin üzerinde tartışılması gerektiğini vurguladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çözüm sürecindeki uzlaşmaz tutumuna dikkat çeken vekiller, Rum tarafının masadan kaçmayı alışkanlık haline getirdiğini ve Türkiye’yi “işgalci” olarak nitelendirmesinin yanıltıcı ve gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin müdahalesinin adada sadece Kıbrıs Türklerine değil tüm adaya barış ve huzur getirdiğini dile getirdiler.

Kamboçya temasları çerçevesinde, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile de bir araya gelen Hasipoğlu ve Savaşan ayrıca Uluslararası Asya Siyasi Partiler Komitesi Başkanı ve Güney Kore’nin eski Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong, ICAPP Daimi Komitesi Eş Başkanı ve Pakistan Senatosu Savunma Komitesi Başkanı Mushahid Hussain Sayed, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya yanı sıra Kamboçya parlamentosundan temsilcilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

UBP olarak, davet edilen 35 ülkenin içerisinde olmaktan ve ülkemizi temsil etme fırsatını bulmuş olmanın önemine dikkate çeken vekiller, parlamentolarını temsil siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri ile görüşme fırsatı buldular . Toplantının ana teması “Siyasal Partilerin Uzlaşmadaki Rolü” oldu. Toplantı sonunda, iki yıl sonraki toplantının Güney Kore’nin başkenti Seul’de yapılması kararlaştırıldı. Hasipoğlu ve Savaşan, toplantılar sonrasında yaptıkları açıklamalarda, KKTC’yi uluslararası alanda daha görünür kılmak için mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.