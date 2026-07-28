Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu'nun açıklaması şöyle:

16 Temmuz 2026 tarihinde toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret kararı için 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası kapsamında tanınan 10 günlük itiraz süresi tamamlanmıştır. Bu süre içerisinde herhangi bir işçi veya işveren sendikası tarafından karara itiraz edilmemiş ve yeni asgari ücret kesinleşmiştir.

Yarın itibariyle emeklilerimiz, sosyal yardım alanlar, şehit eşi, çocuğu ve malul gazi ve maluller artışlı olarak maaş ve yardımlarını alacaklardır. Ayrıca 6038 engelli vatandaşımıza toplam 257.237.055 TL’lik ödeme yeni asgari ücret oranında artışlı bir biçimde ödenecektir

Bakanlar Kurulu’nun onayı ile 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret;

Saatlik: 408,99 TL

Günlük: 3.271,98 TL

Haftalık: 16.359,92 TL

Aylık brüt: 70.893 TL

Aylık net: 61.677 TL

olarak uygulanacaktır.

Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte önceliğimiz, çalışanlarımızın hayat pahalılığı karşısında haklarını korumak, emeğin değerini korumak ve çalışanlarımızın alım gücünü desteklemektir.

Ancak çalışma hayatının sürdürülebilir olması için üretimin devam etmesi, işletmelerimizin ayakta kalması, yatırımların sürmesi ve istihdamın korunması da büyük önem taşımaktadır.

Bu anlayışla, işveren tarafının taleplerini ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini dikkate alarak, KKTC çalışma hayatında ilk kez uygulanacak önemli destek mekanizmalarını hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda, Sayın Başbakanın açıkladığı üzere geçtiğimiz dönemde aylık yaklaşık 270 milyon TL seviyesinde olan prim ve istihdam desteklerimizi, yeni teşvik paketiyle birlikte 350 milyon TL seviyesine yükseltiyoruz.

Mevcut uygulamada prim desteğinden yararlanmaya devam eden;

• Tarım ve hayvancılık,

• Üretim ve imalat sanayi,

• Oto sanayi,

• İnşaat,

• Ulaşım ve nakliyat,

• Hizmet sektörü (restoran, lokanta ve kafeler),

• Genel ticaret,

• Oteller,

• Berber, kuaför ve güzellik merkezleri,

• Eczaneler,

• Muhasebe hizmetleri,

• Kreş ve etüt merkezleri,

• Tıbbi tahlil laboratuvarları,

• Üretim faaliyeti yürüten kooperatifler,

• Dernekler, meslek birlikleri, odalar ve sendikalar

için prim destekleri yeni dönemde de aynı şekilde devam edecektir.

Bunun yanında, ülkemiz ekonomisinin öncü sektörleri olan imalat ve üretim sanayi, tarım ve hayvancılık ile otelcilik sektörlerine yönelik ilave teşvik paketlerini de hayata geçiriyoruz.

Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimizin üretimlerini artırmaları, yatırımlarını sürdürebilmeleri ve istihdamlarını koruyup geliştirebilmeleri amacıyla mevcut prim desteklerine ek olarak sektöre özel yeni teşvik mekanizmaları uygulanacaktır.

Yeni düzenleme kapsamında;

• KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteğini yüzde 80’den yüzde 100’e çıkarıyoruz.

• KKTC vatandaşı erkek çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteğini yüzde 60’tan yüzde 80’e yükseltiyoruz.

• Çalışma hayatında ilk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için işverenlere sağlanan aylık maaş desteğini 20.000 TL’den 35.000 TL’ye çıkarıyoruz.

• İlk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşlarının sosyal güvenlik primlerini yüzde 100 oranında devlet olarak karşılıyoruz.

Verdiğimiz tüm bu teşviklerin amacı yalnızca işverenlerimizin üzerindeki mali yükü azaltmak değil; çalışanlarımızın alım gücünü korumak, KKTC vatandaşlarının iş gücüne katılımını artırmak, özel sektörde hayat pahalılığı artışının çalışanlarımıza eksiksiz şekilde yansımasını sağlamak ve emeğin enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemektir.

Çalışanımızı koruyan, üretimimizi destekleyen ve istihdamımızı güçlendiren bu yeni dönemin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni net asgari ücretimiz olan 61.677 TL’nin tüm çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.