Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT'de konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın günübirlik KKTC temaslarına işaret eden Hasipoğlu, Güzeyurt’ta bulunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

"Güzelyurt için güzel müjdeler verilecek" diyen Hasipoğlu, Güzelyurt Hastanesi, can suyunun Güzelyurt ovalarına iletilmesi, Cyprfurex’e yeni depo insaşının KKTC’nin ekonomik gücüne ciddi bir artı getireceğini belirtti.

Hasipoğlu, “Sayın Yılmaz’In bu projelere ülkemize gelerek katkı koyması bizler için çok değerlidir” dedi.

Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerinin gelişmesine Cevdet Yılmaz ile Ünal Üstel’in ortaya koyduğu ekonomik ve mali ortak projelerin yakın dönemde devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: BRT