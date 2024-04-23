“Yarın sahibi olacakları meclis koltuklarını, çocuklarımıza emanet ettik” diyen Hasipoğlu, mesajını şöyle sürdürdü:

“Tüm çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı KKTC Cumhuriyet Meclisimizin bir üyesi olarak tüm coşkumuzla kutluyor, ilelebet aynı coşkuyla kutlanmasını sağlamak için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

104 yıl önce bugün, Türk milletinin büyük fedakarlıklarla verdiği İstiklal Mücadelesinin merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun mihenk taşlarından biri olan Büyük Millet Meclisi açıldı, egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinin oldu.

104’üncü yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuklarımıza kutlu olmasını diliyorum.”