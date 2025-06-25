Meclisten yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, dün başlayan ve 27 Haziran Cuma gününe kadar sürecek Genel Kurulda, Kıbrıs Türk gençlerine uygulanan spor ambargosu konusunda bir konuşma yaptı. Hasipoğlu AKPA üyesi Danimarka Milletvekilleri Kim Valentin ve Morgen Jensen’in raporlarının görüşüldüğü toplantıdaki konuşmasında Kıbrıs Türk gençliğinin maruz kaldığı haksızlıkları gündeme getirdi.

"İnsan Haklarının spor yoluyla korunması” ve “Olimpizm ruhunun objektif olarak spor değerlerine hizmet edip etmediğinin” tartışıldığı oturumda konuşan Hasipoğlu, adada 40 yılı aşkın süredir federasyon görüşmeleri yapmasına rağmen Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan ambargonun kalkmadığını belirtti. Hasipoğlu, bu bağlamda Genel Kurul’da görüşülen insan haklarının spor yoluyla korunması başlığının önemli olduğuna dikkat çekti.

Avrupa siyasetinin Kıbrıs Türkü’ne adil davranmadığını belirten Hasipoğlu, siyaseti geri planda tutarak, Kıbrıslı Türk gençlere uluslararası arenalarda spor müsabakalarına katılma hakkının verilmesinin İnsan Hakları savunucusu olan Avrupa Konseyi’nin yükümlülüğü olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türklerine uygulanan uluslararası izolasyonların son bulması gerektiğini vurgulayan Hasipoğlu, AKPA Milletvekillerine "adil olun ve gerekli adımları atın" çağrısında bulundu.