Hasipoğlu, mesajında şunları kaydetti:

Mübarek Ramazan Ayı’nı tamamlayıp, Ramazan Bayramı’nı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Ramazan ayının bereketiyle, gönüllerimizdeki huzur ve mutlulukla Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz.

Bu Bayramın da sevdiklerimizle bir arada olmaya, paylaşmaya vesile olacağına yürekten inanıyorum

Toplumsal birlikteliğin pekişmesi gereken bir döneme denk gelen Ramazan Bayramı’nda ve sonrasında hoşgörünün, empatinin, toplumumuzun tüm kesimlerinde egemen olmasını diliyorum.

Halkımızın umut dolu yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için bizler elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz

Bu vesileyle Bayramınız mübarek, kalbiniz sevgiyle dolu, hayatınız huzur içinde geçmesini temenni ediyorum.

Tüm İslam Ailemi ile birlikte, sağlıklı ve mutlu nice bayramlara…