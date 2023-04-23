Yıllarca Kıbrıs Türkü'ne öğretmen olarak hizmet veren öldürülen iş insanı Halil Falyalı'nın babası Cahit Falyalı’nın vefatı derin üzüntü yaşattı.

Cahit Falyalı için UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu başsağlığı mesajı yayınladı.

Hasipoğlu, Falyalı için “ Herzaman bizlere örnek oldu, bilgeliğinden ve tecrübesinden her zaman yararlandık.” dedi.

Haspoğlu’nun başsağlığı mesajı söyle:

“Yıllarca Kıbrıs Türkü'nün milli davasına TMT saflarında, daha sonra öğretmen olarak hizmet veren Cahit Falyalı ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisiyle, Partimizin MYK ve Genel Sekreter yardımcılığı görevlerindeyken çalışmıştım . Herzaman bizlere örnek oldu, bilgeliğinden ve tecrübesinden her zaman yararlandık.

Tüm aileye ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Mekânı cennet, yattığı yer nur olsun...