Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, bugün bir internet gazetesinde hakkında çıkan habere ilişkin açıklama yaptı.

Hüseyin Mavideniz cinayetinin işlendiği eğlence mekanı ile ticari ortaklığı bulunduğu iddia edilen Hasipoğlıu “Şahsımın Breeze işletmesi veya Mckenzie Investment Ltd. ile ilgili bir ticari ortaklığı bulunmamaktadır” dedi.

Hasipoğlu, “Güncel şirketler belgelerine bakılacak olur ise, Mckenzie Investment Ltd. isimli şirkette yönetici olan benim kayınvalidem değildir” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Mckenzie Investment Ltd. takriben 2 ay önce Onur Turizm şirketine yeni direktör olarak atanmış olup, Breeze olarak bilinen disko işletmesi ve operasyonu ile herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Bildiğim kadarı ile bu disko 2 yıldır faaliyettedir ve 2 ay önce Onur turizm şirketine dahil olması sebebiyle şahsımla dolaylı bir bağ kurarak şahsımı meselenin işine çekilmesi doğru değildir. 2 ay önce Onur turizm şirketine dahil olan bir şirkete sorumluluk yüklemek, ne kadar doğrudur, bu da ayrı bir meseledir. Onur Turizm şirketinin yapısı ve cinayetin yaşandığı Breeze işletmesinin kimin tarafından işletildiği ile ilgili olarak şirket ortaklarının açıklama yapması en doğru yaklaşım olacaktır.”

“Önemli olan suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasıdır”

Hasipoğlu, “Önemli olan bu meselenin siyasi bir boyuta çekilmesi değil, önemli olan suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasıdır. Tek arzum cinayete kurban giden kardeşimiz ile ilgili adaletin bir an önce tecelli etmesidir” açıklamasını yaptı.

Olay

İskele’de 10 Ağustos tarihinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz dövülerek öldürülmüştü. Mavideniz cinayetine ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.