Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Oğuzhan Hasipoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Halk olarak Kurban Bayramı’nı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramların anlamı gereği bu bayramımızın da birlik ve beraberliğimize daha da katkı yapacağına yürekten inanıyorum. Muhteviyatında kutlamayı barındıran Bayramın, dayanışma, yardımlaşma ve barışma gibi yüksek maneviyata sahip değer taşıdığını da hatırlatmakta fayda görüyorum. Tüm bu duygularla bayramın; kavuşma, paylaşma ve dayanışmamıza vesile olacağı nice bayramı beraberinde getirmesi dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram diliyorum."