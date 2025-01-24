Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de Navtex yayınlamasına tepki gösterdi.

Hasipoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz'de, Türk kıta sahanlığına yakın noktalarda sondaj amaçlı Navtex yayınlamasını, bugün de sondaja başladığını açıklamasını, Mart ayında yapılması planlanan çoklu görüşme öncesi olası uzlaşı zeminini başlamadan berhava etmek için atılan adımlardan biri olarak görüyoruz. BM tarafından Kıbrıs meselesinde yapmış olduğu son tesbit iki taraf arasında ortak zemin olmadığıdır. Diğer bir deyişle, kapsamlı çözüm bağlamında , özellikle federasyon modelinde ilerlememiz zaten artık mümkün değildir.

Bu durumda iki devletin işbirliği ile başlayabilecek yeni bir görüşme sürecinin başlaması planlanırken, Rum tarafının işbirliğine başlamak için adım atılmaya başlanacağı bir dönemde, ortamı germek için elinden geleni yapmaya çalıştığını anlıyoruz. İçinde bulunduğumuz konjonktürde , Kapsamlı çözüm, diğer bir deyişle ortaklık yapmak artık mümkün gözükmemekte iken, İşbirliği seçeneklerinin iyi değerlendirmesi gerekmektedir.

Ada etrafındaki doğal kaynaklar, her iki tarafın da menfaatine olabilecek önemli bir unsur iken, Rum tarafının; ben istediğim yerde kazarım, ne Türkiye'ye ne de Kıbrıs Türk tarafına danışırım anlayışı Tek Egemen benim anlayışımdan öte bir anlayış değildir. Müzakere dönemlerinde, resmi pozisyonumuz, ada etrafındaki doğal kaynaklar meselesini, beraberce karar verilip hakkaniyet çerçevesinde kazan kazan felsefesiyle çözmek iken, Rum tarafında ise, bu süreci beraberce yönetelim ve paylaşalım anlayışı maalesef oluşmamıştır.

Bu bağlamda, Türkiye Savunma Bakanlığının, Güney Kıbrıs’ın Türkiye kıta sahanlığına yakın bir noktada sondaj için Navtex yayınlaması hakkında, “Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir” açıklaması bizleri oldukça memnun etmiştir. Planlanmakta olan çok taraflı toplantı öncesi, GKRY"nin bir yandan hararetli bir şekilde silahlanmaya devam etmesi, diğer yandan da tek taraflı Navtex yayınması, işbirliği ve uzlaşı konusunda Samimi olmadığını bir kez daha gözler önüne sermektedir."