Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Haspolat-Güngör arasındaki yol, KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan, Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında asfaltlanacağı kaydedildi.

Dairenin açıklamasında, asfaltlama faaliyeti nedeniyle söz konusu güzergâh 4-10 Ocak tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Sürücülerin alternatif yol güzergâhını kullanabileceği aktarılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.