Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaralı işçi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayenede kaburga kemiklerinde kırık tespit edilen Karan’ın tedavisi tamamlandıktan sonra Göğüs Cerrahisi Servisi'nde müşahede altına alındığı bildirildi.

Mehmet Karan (55), depo olarak kullanılan bir binada balyozla duvar kırma tamiratı yaptığı sırada yaklaşık 2,5 metre yükseklikte kurulu iskele üzerinde çalışıyordu. Çalışma esnasında iskele ayak kısmına çarpması sonucu iskele devrildi ve Karan molozların üzerine düşerek yaralandı.

