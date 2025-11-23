Alınan bilgilere göre, Alpaslan Tok (41), yönetimindeki ZN 453 plakalı motosiklet ile batıdan doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu gidiş yönüne göre sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Bu esnada karşı yönden gelmekte olan KJE 464 plakalı jeep, Andreas Voskou (63) yönetiminde ilerliyordu. Motosiklet, jeep aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Alpaslan Tok olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan jeep sürücüsü Andreas Voskou ile yolcular Maria Voskou (58) ve Panayodis Voskou (26), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.