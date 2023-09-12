Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş yerinde bu sabah yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş yerinde bu sabah 07.00 sıralarında çalışır durumdaki UPS cihazının ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu, söz konusu UPS cihazı, kamera kayıtlarının tutulduğu hard disk cihazı, bilgisayara ait kablolar ve masa üzerindeki evraklar yandı, oluşan ısıdan dolayı ise ofisin duvar sıvaları döküldü ve bir cam patladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor: