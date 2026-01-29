Polisten verilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Ş.B , 129 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada kavşağa geldiğinde durmayarak yoluna devam etti.

Bu esnada anayol üzerinde güney istikametine doğru seyreden 50 yaşındaki R.E yönetimindeki aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, Ş.B, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.