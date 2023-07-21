Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan, “Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri” kapsamında, Haspolat Kavşağı ile Taşkent Kavşağı arası yol güzergâhında yapılacak yol çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz ile 23 Temmuz günlerinde bu yol araç trafiğine kapatılacak.