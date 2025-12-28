Polis açıklamasına göre, C.Y (E-43), 226 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RA 740 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Molto Market önlerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya M.M.B.E(E-18)’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak sağ kolunda kırık teşhisiyle tedavi altına alındı. Yaralının Ortopedi Servisi’nde müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Girne’de ciddi darp olayı: 1 Kişi tutuklandı
Girne’de ciddi darp olayı: 1 Kişi tutuklandı
İçeriği Görüntüle

Kazaya karışan araç sürücüsü C.Y, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği açıklandı.