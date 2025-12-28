Polis açıklamasına göre, C.Y (E-43), 226 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RA 740 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Molto Market önlerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya M.M.B.E(E-18)’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak sağ kolunda kırık teşhisiyle tedavi altına alındı. Yaralının Ortopedi Servisi’nde müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Kazaya karışan araç sürücüsü C.Y, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği açıklandı.