Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim manifestosu, seçim stratejisi ve kaynaşma kampının tamamlandığını duyurdu.

Arıklı, kampın ardından parti üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyarete dikkat çekti.

Guterres'in ziyaretinin önemine vurgu yapan Arıklı, "BM Genel Sekreteri Kıbrıs'a geliyor. Belli ki dağarcığında bir şeyler var. Ne olduğunu öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in Gazze, Ukrayna ve İran'daki çatışmaları durduramadığını savunan Arıklı, "50 yıldır barış içinde yaşayan Kıbrıs'ı yeniden gündemine alması hayra alamet değil. Her türlü olasılığa hazırlıklı olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres'in temaslarından çıkacak sonuçların seçim stratejilerini yeniden şekillendirebileceğini belirten Arıklı, "Guterres'in dağarcığındaki menü, seçim stratejimizi yeniden belirlememize neden olabilir." dedi.

Parti teşkilatına da çağrıda bulunan Arıklı, Yüksek Seçim Kurulu'na kayıtlı 10 binin üzerindeki üyeden başlanarak sahaya inilmesini ve ev ev ziyaretler yapılmasını istedi.

YDP'nin ülkenin geleceğinde önemli bir rol üstleneceğini savunan Arıklı, kampta alınan kararların Parti Meclisi'nde de değerlendirileceğini belirterek, "Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.