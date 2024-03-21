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20.03.2024 tarihinde, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir hazır beton şirketinde çalışan Mahir GÜLMEZ (E-50), atölye içerisinde elinde tutmakta olduğu beton pompa borusunun elinden kayıp sağ elinin üzerine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ elindeki üç parmağında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Erhürman: Çözüm bu zihniyetin gitmesindedir

Erhürman: Çözüm bu zihniyetin gitmesindedir

Polis in kaza yla ilgili açıklaması şu şekilde:

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