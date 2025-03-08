Polis raporlarına göre, 28 yaşındaki C.V. ve 25 yaşındaki D.B., 4-7 Mart 2025 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne üye olmamalarına rağmen, doktor gibi davranarak bir kişiyi muayene etti. Şüpheliler, hastaya serum takıp ilaç tedavisi uyguladıktan sonra, özel bir hastane adına sahte reçete düzenledi. Yapılan incelemelerde, sahte reçete ve evrak kullanarak 27.000 TL muayene ücreti aldıkları belirlendi.

Olayın 7 Mart 2025 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, C.V. ve D.B. tutuklandı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.