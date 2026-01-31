Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında D.R.S. tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Polisten edinilen bilgilere göre, D.R.S. (E-28), aralarında yaşanan sorun nedeniyle E.C. (E-36)’nin ikametgahına giderek kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte ikametgah içerisine giren zanlı, elinde bulundurduğu içki şişesini E.C.’nin başına vurdu. Yere düşen E.C.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden darp eden D.R.S., mağdurun tasarrufunda bulunan cep telefonu ile cebindeki cüzdanı ve cüzdan içerisinde bulunan 1600 ABD Doları nakit parayı zorla alarak olay yerinden kaçtı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.