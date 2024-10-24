Haspolat’ta 23.10.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, bir apartmanın girişindeki merdiven boşluğunda meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlılar S.M.A.E (E-25) ve I.E.G (E-20)’nin henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı konu apartmanın içerisine girerek, tasarruflarında bulundurdukları yakıcı bir malzeme ile bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları ve çıkardıkları yangın neticesinde, apartman sakinlerinden Derrick Bamfo Ampomah (E-24)’ın yaşamını yitirmesine ve Jonathan Maukle Adjabeng'in 'in (E-24) ise ağır şekilde yaralanmasına sebep oldukları tespit edilmişti.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan zanlı M.T (E-42) tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan Zanlılar aleyhine ilk etapta 1 gün süre ile tutukluluk emri alındı.