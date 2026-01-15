Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık, muhaceret ve kamu güvenliğine yönelik denetimlerin kaymakamlıklar, muhaceret birimleri ve polis teşkilatıyla eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yapılan kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü bulunmayan 12 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Kaçak durumdaki şahıslardan birinin yaklaşık 1.800 gündür ülkede izinsiz şekilde bulunduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Merkezi tarafından, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Girne Kaymakamlığı’nın ortak koordinasyonunda, Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bugün Lefkoşa genelinde, özellikle hastane bölgesini kapsayan geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

