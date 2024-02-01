İngiltere'nin Leicestershire şehrinde yaşayan Deborah Burgess, kendisine gönderilen bir e-postayı kaçırdıktan sonra milyoner olduğunun farkına varamadı. Çünkü e-postası, daha önce oynadığı lotoyu kazandığını söyleyen Milli Piyango'dan gelmişti. Ağustos ayında hastaneye yatırılan kadın, nihayet Ekim ayında Milli Piyango biletlerini kontrol ettiğinde kazandığını fark edebildi.

Talihli kadın başlangıçta Milli Piyango'dan gelen mesajın bir aldatmaca olabileceğini düşündü, ta ki kazancı onaylanana ve parası ödenene kadar. Onu milyoner yapan numaralar ise doğum günleri, doğum yılları ve rastgele bir sayı kombinasyonuyla oluşturulmuştu.

56 yaşındaki Burgess, loto çekilişinde 1 milyon sterlin kazandığını anlama sürecini şu şekilde aktardı:

"Hesabımı düzenli olarak kontrol etmiyorum ve daha sonra hastanede geçirdiğim süre de dahil olmak üzere bir süre kötü durumdaydım. Daha sonra iyileşmeme yardımcı olması için tatile çıktım ve e-postalarımı kontrol etmem aylar aldı. Zor geçen birkaç ayın ardından nihayet işlerimi toparlayabildim ve evde e-postalarımı kontrol ediyordum bir süredir internete girmediğim için çok fazla e-posta vardı. Milli Piyango'dan hesabımı kontrol etmem için bir hatırlatma mesajı geldiğini fark ettim çünkü kazanan bendim, ben de annemle birlikte hesabımı kontrol ettim. Hesabımı kontrol ettiğimde hayatımın şokunu yaşadım. Aylardır milyonerdim ama bunu bilmiyordum."

Her şeyin yasal olduğunu teyit etmek isteyen kadın, İngiltere'deki Milli Piyango Dairesi'nden önce polisi aramaya başvurdu ve kazancın gerçek olduğunu doğruladı.

Milyoner olunca yeni aldığı aracını arkadaşına 1 sterline sattı

Piyango kendisine vurmadan önce yeni bir araba aldığını söyleyen kadın, "Yepyeni değil ama güzel bir Hyundai. Arabamı satmayacaktım ama arkadaşım benden satın almak istedi. Uygun bir fiyat ödemek istedi ama kazandığım için arabayı ona sadece bir sterline sattım" dedi.