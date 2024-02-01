Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, TİKA’nın başta KKTC olmak üzere birçok ülkeye hizmet verdiğini kendilerinin de bundan gurur duyduğunu söyledi.

Zorlu Töre, TİKA’nın katkılarıyla Cumhuriyet Meclisi bahçesine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıtlarının yapıldığını anımsattı.

“İyi ki Türkiye, KKTC’de vardır” diyen Başkan Töre, “Anavatan’ın varlığı olmadan burada hiçbir şey olmaz. Gazze ve Ukrayna’da olanları tüm dünya ile bizlerde görüyoruz. Dünyanın yaşananlara sessiz kalması çok üzücü. Yaşananlar bizler açısından Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün ne kadar önemli olduğu da bir kez daha belgelemiştir ” dedi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da, TİKA’nın 61 ülkede yürüttüğü çalışmaları anlatarak, “Cumhuriyet Meclisi çatısı altında olmak bizler açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.

Kayalar, KKTC’de bulunan TİKA ofisinin kendileri açısından önemli ve değerli olduğunu bu çerçevede de çalışmalarını güçlü bir şekilde yürüteceklerini söyledi.