Bölgemizin bugün, alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Denizlerimizde ise hava parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgâr kuzey ve doğudan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Denizde orta, yer yer kaba dalgalı olacak. Denizlerimizde tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 yer yer 2,5 metre olması ön görülüyor. Denizde görüş mesafesi iyi, yağış anında ise orta olarak tahmin ediliyor.